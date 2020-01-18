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Жительница Украины продала девственность за 1,3 млн евро

На территории Украины 19-летняя девушка смогла выручить за свою девственность порядка 1,3 млн евро. Жительница Харькова опубликовала соответствующее объявление о продаже на онлайн-портале эскорт-услуг.

Согласно сведениям Daily Mail, гражданка Украины решила организовать аукцион на иностранном портале, где в качестве главного лота выступала ее девственность. В торгах могли участвовать исключительно мужчины, чье состояние оценивалось минимум в 10 млн евро. От потенциальных клиентов также требовался депозит в размере 10%, чтобы подтвердить собственную платежеспособность. Стартовая цена целомудрия составляла 100 тысяч евро, а в итоге торги были закрыты на отметке в 1,3 млн евро.

Покупку совершил бизнесмен из Мюнхена. При этом мужчина даже заявил о планах жениться на 19-летней иностранке и платить ей ежемесячное пособие в 10 тысяч евро.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:02

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