Жительница Украины продала девственность за 1,3 млн евро





Согласно сведениям Daily Mail, гражданка Украины решила организовать аукцион на иностранном портале, где в качестве главного лота выступала ее девственность. В торгах могли участвовать исключительно мужчины, чье состояние оценивалось минимум в 10 млн евро. От потенциальных клиентов также требовался депозит в размере 10%, чтобы подтвердить собственную платежеспособность. Стартовая цена целомудрия составляла 100 тысяч евро, а в итоге торги были закрыты на отметке в 1,3 млн евро.Покупку совершил бизнесмен из Мюнхена. При этом мужчина даже заявил о планах жениться на 19-летней иностранке и платить ей ежемесячное пособие в 10 тысяч евро.