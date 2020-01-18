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Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать…
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Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать их

Эксперты рассказали об уловках мошенников, которые поджидают туристов на отдыхе. Также были раскрыты методы, как избежать ловушек.

Якобы случайно пролитый напиток является классической уловкой карманника, и она распространена во всем мире. Также везде нужно остерегаться фиктивных носильщиков, которые часто убегают вместе с сумками. Фотографы могут не предупреждать о том, что потребуют деньги за сделанный кадр. Сотрудники туристических фирм Великобритании рассказали, что их клиенты сталкиваются с обманом во время обмена валют. Особенно это распространено в Азии и на Ближнем Востоке. Менять деньги нужно только в официальных торговых точках и желательно перед поездкой. Сотрудники небольших пунктов проката авто и других средств передвижения могут требовать деньги за якобы полученный ущерб. Чтобы избежать этого можно сфотографировать все неисправности и вмятины так, чтобы продавец увидел эти манипуляции. В Таиланде и Индии особенно распространены грабежи на нелицензионных такси.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на отдыхе нужно всегда доверять своим инстинктам, которые зачастую предупреждают об опасности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04

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