Названы поджидающие туристов на отдыхе уловки мошенников и способы избежать их
Эксперты рассказали об уловках мошенников, которые поджидают туристов на отдыхе. Также были раскрыты методы, как избежать ловушек.
Якобы случайно пролитый напиток является классической уловкой карманника, и она распространена во всем мире. Также везде нужно остерегаться фиктивных носильщиков, которые часто убегают вместе с сумками. Фотографы могут не предупреждать о том, что потребуют деньги за сделанный кадр. Сотрудники туристических фирм Великобритании рассказали, что их клиенты сталкиваются с обманом во время обмена валют. Особенно это распространено в Азии и на Ближнем Востоке. Менять деньги нужно только в официальных торговых точках и желательно перед поездкой. Сотрудники небольших пунктов проката авто и других средств передвижения могут требовать деньги за якобы полученный ущерб. Чтобы избежать этого можно сфотографировать все неисправности и вмятины так, чтобы продавец увидел эти манипуляции. В Таиланде и Индии особенно распространены грабежи на нелицензионных такси.
Чтобы избежать неприятных ситуаций на отдыхе нужно всегда доверять своим инстинктам, которые зачастую предупреждают об опасности.
Якобы случайно пролитый напиток является классической уловкой карманника, и она распространена во всем мире. Также везде нужно остерегаться фиктивных носильщиков, которые часто убегают вместе с сумками. Фотографы могут не предупреждать о том, что потребуют деньги за сделанный кадр. Сотрудники туристических фирм Великобритании рассказали, что их клиенты сталкиваются с обманом во время обмена валют. Особенно это распространено в Азии и на Ближнем Востоке. Менять деньги нужно только в официальных торговых точках и желательно перед поездкой. Сотрудники небольших пунктов проката авто и других средств передвижения могут требовать деньги за якобы полученный ущерб. Чтобы избежать этого можно сфотографировать все неисправности и вмятины так, чтобы продавец увидел эти манипуляции. В Таиланде и Индии особенно распространены грабежи на нелицензионных такси.
Чтобы избежать неприятных ситуаций на отдыхе нужно всегда доверять своим инстинктам, которые зачастую предупреждают об опасности.
Общество / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:04