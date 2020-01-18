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Ученые пояснили рекомендации не спать рядом со смартфоном

Ученые рекомендуют не спать поблизости от смартфона. Специалисты из США пояснили это негативным влиянием длительного использования мобильных устройств.
Ученые пояснили рекомендации не спать рядом со смартфоном

Сообщается, что повышается риск бесплодия и ряда иных заболеваний. Доклад на эту тему был представлен на портале ведомства. В соответствии с документом, излучение девайсов негативно сказывается на памяти, работе слухового аппарата, провоцирует проблемы в обучении и ночном отдыхе, может вызвать головную боль.

Повышенную опасность чрезмерное увлечение смартфонами несёт для детей в младшем и подростковым возрасте. Поскольку радиочастотная энергия влияет на организм по мере роста организма, воздействие гаджетов оказывается более заметным. Долгие контакты с мобильным девайсом опасны для подростка появлением звона в ушах, проблемами в поведении и потерей слуха.

На сегодня не выявлена строгая связь применения устройств и появления болезней, но негативное воздействие на организм человека опровергнуть сложно. Составители доклада советуют не держать телефон близко к голове при разговоре, а пользоваться наушниками. Отдельно рекомендуется ограничить контакты с устройством во время трансляции пакетов данных либо скачивания файлов. Телефон советуют убирать подальше от кровати на период сна.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:27

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