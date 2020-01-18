Ученые пояснили рекомендации не спать рядом со смартфоном





Сообщается, что повышается риск бесплодия и ряда иных заболеваний. Доклад на эту тему был представлен на портале ведомства. В соответствии с документом, излучение девайсов негативно сказывается на памяти, работе слухового аппарата, провоцирует проблемы в обучении и ночном отдыхе, может вызвать головную боль.Повышенную опасность чрезмерное увлечение смартфонами несёт для детей в младшем и подростковым возрасте. Поскольку радиочастотная энергия влияет на организм по мере роста организма, воздействие гаджетов оказывается более заметным. Долгие контакты с мобильным девайсом опасны для подростка появлением звона в ушах, проблемами в поведении и потерей слуха.На сегодня не выявлена строгая связь применения устройств и появления болезней, но негативное воздействие на организм человека опровергнуть сложно. Составители доклада советуют не держать телефон близко к голове при разговоре, а пользоваться наушниками. Отдельно рекомендуется ограничить контакты с устройством во время трансляции пакетов данных либо скачивания файлов. Телефон советуют убирать подальше от кровати на период сна.