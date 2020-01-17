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В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения России

По мнению членов Комитета по охране здоровья Госдумы РФ, профессионализм нынешнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой вне всяких сомнений. Поэтому они бы хотели продолжения работы с ней и в новом правительстве страны. Это сообщил СМИ Федот Тумусов, первый зампредседателя данной структуры, пишет medvestnik.ru
В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения России

По его словам, Вероника Скворцова оказалась не в лучшей ситуации при проведении т.н. «оптимизации» и общей реформы системы здравоохранения. Как следствие, врачи опять стали крайними и больше всего досталось самому главному из них. По результатам изменения структуры финансирования сферы и ее организации министр подверглась серьезной критике.

Ф.Тумосов добавил, что в стране есть много энергичных врачей в молодом возрасте, способных развивать здравоохранение, попутно исправляя сделанные в процессе реформы серьезные ошибки.

На посту министра Вероника Скворцова пребывает с весны 2012 года. Ранее, с 2008 года она работала замом министра социального развития и здравоохранения РФ. Это ведомство в 2012 году после выборов было разделено президентом на две части. Заняв свой пост, новый министр занялась реформами, включая первичное звено и профильное образование.

В 2018 году после выборов президента В. Скворцовой удалось сохранить пост, вопреки прогнозам. Хотя ее популярность с момента назначения на должность и существенно снизилась.

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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 21:41

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