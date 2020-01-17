В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения России





По его словам, Вероника Скворцова оказалась не в лучшей ситуации при проведении т.н. «оптимизации» и общей реформы системы здравоохранения. Как следствие, врачи опять стали крайними и больше всего досталось самому главному из них. По результатам изменения структуры финансирования сферы и ее организации министр подверглась серьезной критике.Ф.Тумосов добавил, что в стране есть много энергичных врачей в молодом возрасте, способных развивать здравоохранение, попутно исправляя сделанные в процессе реформы серьезные ошибки.На посту министра Вероника Скворцова пребывает с весны 2012 года. Ранее, с 2008 года она работала замом министра социального развития и здравоохранения РФ. Это ведомство в 2012 году после выборов было разделено президентом на две части. Заняв свой пост, новый министр занялась реформами, включая первичное звено и профильное образование.В 2018 году после выборов президента В. Скворцовой удалось сохранить пост, вопреки прогнозам. Хотя ее популярность с момента назначения на должность и существенно снизилась.