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Филипп Киркоров посоветовал Фадееву переименовать группу SEREBRO в ZOLOTO

Продюсер Максим Фадеев получил от Филиппа Киркорова ценный совет по поводу нового названия для группы SEREBRO. В голосовом сообщении, которое музыкант разместил в своем Instagram-аккаунте, певец посоветовал назвать коллектив ZOLOTO.

Личным сообщением Фадееву Киркоров отреагировал на заявление продюсера о полном обновлении группы SEREBRO. В частности, музыкант планирует набрать новых участниц и полностью поменять репертуар, отказавшись от старых песен. Поэтому поп-король посоветовал отказаться также от старого названия, совершив “апгрейд” до ZOLOTO. Также он похвалил талант Фадеева создавать новое и неординарное. В связи с таким предложением продюсер попросил совета у поклонников.

В комментариях публика поддержала идею Киркорова, отметив, что SEREBRO имеет свою историю, а новое должно стать совершенно другим. Многие фолловеры посоревновались в остроумии, обсуждая варианты названия группы, а в итоге победил вариант PLATINA. Некоторые посоветовали сменить формат и назвать коллектив Silver.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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