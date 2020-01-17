Филипп Киркоров посоветовал Фадееву переименовать группу SEREBRO в ZOLOTO

Личным сообщением Фадееву Киркоров отреагировал на заявление продюсера о полном обновлении группы SEREBRO. В частности, музыкант планирует набрать новых участниц и полностью поменять репертуар, отказавшись от старых песен. Поэтому поп-король посоветовал отказаться также от старого названия, совершив “апгрейд” до ZOLOTO. Также он похвалил талант Фадеева создавать новое и неординарное. В связи с таким предложением продюсер попросил совета у поклонников.В комментариях публика поддержала идею Киркорова, отметив, что SEREBRO имеет свою историю, а новое должно стать совершенно другим. Многие фолловеры посоревновались в остроумии, обсуждая варианты названия группы, а в итоге победил вариант PLATINA. Некоторые посоветовали сменить формат и назвать коллектив Silver.