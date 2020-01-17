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Звезда «Дом-2» Игорь Русанов исполнил мечту Юлии Щегловой, подарив кольцо

Мечта участницы скандального телевизионного реалити-проект «Дом-2» Юлии Щегловой исполнилась. Игорь Русанов преподнес своей возлюбленной заветное кольцо.
Звезда «Дом-2» Игорь Русанов исполнил мечту Юлии Щегловой, подарив кольцо

Юлия Щеглова давно не скрывает, что ее моральное состояние оставляет желать лучшего. Она часто плачет и никак не может взять себя в руки. Из-за такого подавленного состояния девушка даже думала, что пора уйти с телестройки. Однако ее попросили все-таки не совершать необдуманных действий сгоряча. Тем не менее, Щеглова не отрицала, что ее решение могло бы изменить предложение со стороны Игоря Русанова выйти за него замуж. Только вот участник не спешил его делать.

Помочь исправить ситуацию решился Андрей Черкасов. Он отправил влюбленных на соседний остров, чтобы они могли провести время исключительно вдвоем. Если же посмотреть анонс предстоящего эфира, то становится ясно, что Игорь Русанов, возможно, решился на ответственный шаг.

Когда они обедали, то Игорь Русанов опустившись на одно колено вручил своей возлюбленной Юлии Щегловой кольцо. Большинство зрителей уверены, что молодой человек сделал предложение, но сама ситуация совсем не выглядела со стороны романтической.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:55

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