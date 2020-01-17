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Экс-любовник Водонаевой Степан Меньшиков: «Нищеброды» могут её завалить где-нибудь в подворотне за её язык»

Телеведущая и светская львица Алёна Водонаева в очередной раз довольно резко высказалась на своей страничке в Instagram. Тем самым звезда вызвала волну негативных комментариев в свой адрес.
Экс-любовник Водонаевой Степан Меньшиков: «Нищеброды» могут её завалить где-нибудь в подворотне за её язык»

Ещё не успели улечься страсти после призыва звезды, советовавшей не рожать рабов для нынешнего государства. Теперь модель решила возмутиться по поводу нововведений, призванных улучшить демографическую ситуацию в стране. Со слов Водонаевой, такие меры могут привести лишь к тому, что малообеспеченные слои населения начнут рожать детей только ради того, чтобы прокормить себя или заработать на выпивку. По её мнению, эти денежные выплаты могут привести к печальным последствиям для следующих поколений.

В адрес звезды сразу же посыпалось много грубых комментариев. Но среди них выделяется высказывание её бывшего любовника с проекта «Дом-2» Степана Меньшикова. Он советует Алёне аккуратнее выбирать выражения, а то: «Те самые «нищеброды» могут завалить её где-нибудь в подворотне за её язык». Кроме этого экс-возлюбленный звезды решил рассказать подписчикам о коварных планах Водонаевой. С его слов, знаменитость остро реагирует на политическую ситуацию в стране, потому что хочет в ближайшем будущем заняться политикой и берёт пример с Ксении Собчак.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:20

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