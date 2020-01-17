Беременная жена телеведущего Андрея Черкасова Кристина Ослина отказывается убирать пирсинг из пупка

Беременная Кристина Черкасова обратилась к фолловерам за советом. Блондинка боится снимать пирсинг из пупка, так как он, по ее словам, очень быстро заживает и надеть обратно будет сложно. Поклонники поспешили заверить звезду, что после долгого ношения за несколько месяцев прокол не зарастет, но Черкасова тут же ответила, что это не ее случай. По словам беременной жены телеведущего, если она не носила сережку более двух суток, затем ей приходилось заново вставлять ее, причем это было больно, а прокол начал затягиваться.Нашлись и те, кто посоветовал Кристине Черкасовой носить резиновую серьгу на время беременности, или же и вовсе не переживать по поводу того, что прокол зарастет. Но блондинка не хочет, по ее словам, после родов снова идти в салон и пробивать пупок, а потому отказываться от серьги она не собирается. Ее не пугает даже то, что украшение может навредить на поздних сроках или же и вовсе привести к деформации пупка.