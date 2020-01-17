Ирина Слуцкая рассказала о переходном возрасте 12-летнего сына
Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как проходит переходный возраст у ее 12-летнего сына Артема Михеева. Спортсменка опубликовала новое фото с наследником на своей странице в сети Instagram.
Ирина Слуцкая призналась, что сильно соскучилась по совместным фотографиям со своим единственным сыном. Спортсменка заявила, что Артему Михееву уже почти 13 лет и у него уже нет особого желания позировать для фото вместе с матерью. Фигуристка назвала наследника настоящим серьезным мужчиной, который почти не зависит от семьи. В частности, у ребенка сформировалась индивидуальность, с ним можно обсудить новости, политику и жизнь. В начале подросткового периода Артем Михеев еще не хлопал дверью и не запирался в своей комнате, но у него появилось собственное мнение и он знает, что ему надо. Даже когда желания сына расходятся с планами родителей, он твердо отстаивает собственную точку зрения.
Ирина Слуцкая считает, что детям нужно позволить учиться на собственных ошибках, но при этом страховать.
Ирина Слуцкая призналась, что сильно соскучилась по совместным фотографиям со своим единственным сыном. Спортсменка заявила, что Артему Михееву уже почти 13 лет и у него уже нет особого желания позировать для фото вместе с матерью. Фигуристка назвала наследника настоящим серьезным мужчиной, который почти не зависит от семьи. В частности, у ребенка сформировалась индивидуальность, с ним можно обсудить новости, политику и жизнь. В начале подросткового периода Артем Михеев еще не хлопал дверью и не запирался в своей комнате, но у него появилось собственное мнение и он знает, что ему надо. Даже когда желания сына расходятся с планами родителей, он твердо отстаивает собственную точку зрения.
Ирина Слуцкая считает, что детям нужно позволить учиться на собственных ошибках, но при этом страховать.
Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00