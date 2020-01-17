Ирина Слуцкая рассказала о переходном возрасте 12-летнего сына

Ирина Слуцкая призналась, что сильно соскучилась по совместным фотографиям со своим единственным сыном. Спортсменка заявила, что Артему Михееву уже почти 13 лет и у него уже нет особого желания позировать для фото вместе с матерью. Фигуристка назвала наследника настоящим серьезным мужчиной, который почти не зависит от семьи. В частности, у ребенка сформировалась индивидуальность, с ним можно обсудить новости, политику и жизнь. В начале подросткового периода Артем Михеев еще не хлопал дверью и не запирался в своей комнате, но у него появилось собственное мнение и он знает, что ему надо. Даже когда желания сына расходятся с планами родителей, он твердо отстаивает собственную точку зрения.Ирина Слуцкая считает, что детям нужно позволить учиться на собственных ошибках, но при этом страховать.