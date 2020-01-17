АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Ирина Слуцкая рассказала о переходном возрасте 12-летнего сына

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как проходит переходный возраст у ее 12-летнего сына Артема Михеева. Спортсменка опубликовала новое фото с наследником на своей странице в сети Instagram.

Ирина Слуцкая призналась, что сильно соскучилась по совместным фотографиям со своим единственным сыном. Спортсменка заявила, что Артему Михееву уже почти 13 лет и у него уже нет особого желания позировать для фото вместе с матерью. Фигуристка назвала наследника настоящим серьезным мужчиной, который почти не зависит от семьи. В частности, у ребенка сформировалась индивидуальность, с ним можно обсудить новости, политику и жизнь. В начале подросткового периода Артем Михеев еще не хлопал дверью и не запирался в своей комнате, но у него появилось собственное мнение и он знает, что ему надо. Даже когда желания сына расходятся с планами родителей, он твердо отстаивает собственную точку зрения.

Ирина Слуцкая считает, что детям нужно позволить учиться на собственных ошибках, но при этом страховать.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения…
Экс-любовник Водонаевой Степан Меньшиков: «Нищеброды» могут её завалить где-нибудь в подворотне за её…
Участники "Дома-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы собираются выиграть конкурс "Свадьба на…
Беременная жена телеведущего Андрея Черкасова Кристина Ослина отказывается убирать пирсинг из…
Ирина Слуцкая рассказала о переходном возрасте 12-летнего…
Звезда «Дом-2» Игорь Русанов исполнил мечту Юлии Щегловой, подарив…
Принц Уильям запрещает Кейт Миддлтон рожать четвертого…
Звезды «Дом-2» Ольга Рапунцель и Розалия Райсон попытались сорвать съёмки шоу «Бородина против…
Замужняя экс-участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова отдыхает в Таиланде в компании…
Стали известны российские бестселлеры Volvo по итогам 2019…
Мать экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова просит Андрея Чуева помочь найти…
Виталина Цымбалюк-Романовская дала концерт для подопечных благотворительного фонда…
"Будем сдавать": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель рассказала о планах на выигранную…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что во время пластики ей из груди удалили четыре…
Максим Галкин с детьми песней поздравил отмечающего день рождения Игоря…
Муж звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев намекнул на новые…
У ОС Windows 10 снова возникли проблемы с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анна Брянская решила освоить искусство…
Телеведущая Ксения Собчак показала свою стойку на…
Rolls-Royce привез в РФ кроссовер Cullinan Black…
Иосиф Пригожин примерили огромные женские туфли на каблуках в…
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева заинтриговала снимком в объятиях…
Ани Лорак поделилась своими главными…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен выиграть конкурс "Свадьба на миллион" вместе с Анастасией…
Xiaomi Mi MIX Alpha с тремя дисплеями появился на…
Муж Марии Машковой сравнил её с 50-летней женщиной на новой…
Павел Астахов высказался о маткапитале и региональной инициативе…
Microsoft готова инвестировать в экологию свыше $1…
Просмотреть все новости