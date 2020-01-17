Звезды «Дом-2» Ольга Рапунцель и Розалия Райсон попытались сорвать съёмки шоу «Бородина против Бузовой»





В самом начале эфира программы «Бородина против Бузовой» Владислав Кадони сообщил, что речь будет идти о постоянных ссорах между Ольгой Рапунцель и семьей Шабариных. Он также отметил, что обе семьи проигнорировали тот факт, что о них будут говорить и просто не пришли в студию.Подобное заявление со стороны Кадони сразу вызвало массу возмущений у телезрителей. Они отметили, что организаторы настолько распустили своих участников, что те даже свои прямые обязанности отказываются выполнять и не посещают обязательные съемки. Зрители подчеркнули, что подобный саботаж лучше было скрыть, а вместо них поговорить, например, об Илье Яббарове.Напомним, в последнее время из подруг Ольга Рапунцель и Розалия Райсон превратились во врагов. Они обе открыто заявили, что больше не будут поддерживать хороших отношений и между ними война. Так, Розалия Райсон обвинила Ольгу Рапунцель в лицемерии и лжи.