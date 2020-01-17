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Виталина Цымбалюк-Романовская дала концерт для подопечных благотворительного фонда "Благодатель"

Виталина Цымбалюк-Романовская после длительного перерыва дала свой первый концерт. Экс-супруга Армена Джигарханяна сыграла на фортепиано для подопечных благотворительного фонда "Благодатель".

Известно, Виталина Цымбалюк-Романовская является пианисткой, но в какой-то момент, упоминая о ней, многие перестали отмечать данный факт, отчасти из-за того, что звезда совершенно перестала выходить на сцену, а стала существенно больше проводить времени в студиях различных ток-шоу. Кроме того, несколько выступлений экс-супруги Армена Джигарханяна сорвались по различным причинам. Лишь спустя три года после последнего концерта она смогла сесть за инструмент, и показать свой талант. Слушателями артистки стали подопечные благотворительного фонда "Благодатель". Как позже призналась исполнительница, дети - это самый строгий зритель, так как они не умеют врать, и их критика наиболее честна. Гостье повезло, её аудитория встретила самым лучшим образом, с большим интересом слушая пьесы Роберта Шумана из цикла "Детские сцены".

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, она осталась в восторге от концерта, и была поражена очень тёплым приёмом. По её словам, многие малыши слушали музыку, затаив дыхание, а некоторые, расчувствовавшись, плакали. После выступления взрослые целовали ей руки, выражая благодарность за талантливое исполнение.

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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:32

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