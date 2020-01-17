Мать экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова просит Андрея Чуева помочь найти сына
История с пропавшим экс-участником проекта "Дом-2" и шоуменом Александром Гобозовым получила продолжение. Только недавно в СМИ появилась информация, что мужчина проживает в одном из бедных районов со своей новой избранницей и ее сыном, но мать пропавшего экс-проектанта продолжает его искать и просит помощи у Андрея Чуева.
Мать Александра Гобозова Ольга Васильевна снова обратилась ко всем неравнодушным в соцсетях. Женщина отметила, что не знает о местонахождении сына, а с родственниками на связь он, как известно, не выходит. Теперь же отчаявшаяся родственница попросила Андрея Чуева, который, по ее словам, должен матери шоумена деньги, помочь в поисках.
Андрей Чуев в ответ сразу же рассказал, что якобы Ольга Васильевна Гобозова постоянно защищала свою экс-невестку Алиану Устиненко, а та обманула супруга и его семью, забрав у них деньги, а затем исчезла. Экс-участник проекта намекнул, что женщина сама виновата в своих бедах, долг он отдавать, видимо, не намерен, как и помогать в поисках пропавшего практически без вести Александра Гобозова.
Мать Александра Гобозова Ольга Васильевна снова обратилась ко всем неравнодушным в соцсетях. Женщина отметила, что не знает о местонахождении сына, а с родственниками на связь он, как известно, не выходит. Теперь же отчаявшаяся родственница попросила Андрея Чуева, который, по ее словам, должен матери шоумена деньги, помочь в поисках.
Андрей Чуев в ответ сразу же рассказал, что якобы Ольга Васильевна Гобозова постоянно защищала свою экс-невестку Алиану Устиненко, а та обманула супруга и его семью, забрав у них деньги, а затем исчезла. Экс-участник проекта намекнул, что женщина сама виновата в своих бедах, долг он отдавать, видимо, не намерен, как и помогать в поисках пропавшего практически без вести Александра Гобозова.