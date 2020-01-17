"Будем сдавать": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель рассказала о планах на выигранную квартиру
Участники проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не скрывают, что с нетерпением ждут, когда получат ключи от выигранной квартиры, ведь дом обещают сдать в эксплуатацию уже через месяц. Как призналась молодая мамочка, она хочет оставить жилье Василисе и сдавать его в аренду.
Как оказалось, на выигранную квартиру у Ольги Рапунцель грандиозные планы. Она и Дмитрий Дмитренко хотят утеплить балкон, нанять дизайнеров и сделать дорогой качественный ремонт. По словам звезды реалити-шоу, они купят новую мебель и все с расчетом "для себя", но жить в квартире не будут.
Как отметила Ольга Рапунцель, они вместе с мужем пришли к выводу, что им нужно расширяться. Новую квартиру родители оставят дочери Василисе, пока будут сдавать ее в аренду, а сами возьмут в ипотеку 2- или 3-комнатную квартиру в Москве.
Как оказалось, на выигранную квартиру у Ольги Рапунцель грандиозные планы. Она и Дмитрий Дмитренко хотят утеплить балкон, нанять дизайнеров и сделать дорогой качественный ремонт. По словам звезды реалити-шоу, они купят новую мебель и все с расчетом "для себя", но жить в квартире не будут.
Как отметила Ольга Рапунцель, они вместе с мужем пришли к выводу, что им нужно расширяться. Новую квартиру родители оставят дочери Василисе, пока будут сдавать ее в аренду, а сами возьмут в ипотеку 2- или 3-комнатную квартиру в Москве.