Максим Галкин с детьми песней поздравил отмечающего день рождения Игоря Николаева





Игорь Николаев 17 января отметил 60-летие, в связи с чем его поздравили многие отечественные знаменитости, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин. Юморист записал поздравительное видео дома вместе с Гарри и Лизой. Артист объединил свои таланты певца и пародиста, исполнив хиты Николаева, а также попросил своих детей подпевать. В подписи к ролику артист пожелал имениннику быть счастливым, веселым, а также творить и любить.В комментариях поклонники высоко оценили таланты Максима Галкина, а также присоединились к поздравлениям.