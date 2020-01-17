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Максим Галкин с детьми песней поздравил отмечающего день рождения Игоря Николаева

Максим Галкин вместе с детьми поздравил Игоря Николаева с юбилеем с помощью песни. Телеведущий разместил новую видеозапись на своей странице в сети Instagram.

Игорь Николаев 17 января отметил 60-летие, в связи с чем его поздравили многие отечественные знаменитости, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин. Юморист записал поздравительное видео дома вместе с Гарри и Лизой. Артист объединил свои таланты певца и пародиста, исполнив хиты Николаева, а также попросил своих детей подпевать. В подписи к ролику артист пожелал имениннику быть счастливым, веселым, а также творить и любить.

В комментариях поклонники высоко оценили таланты Максима Галкина, а также присоединились к поздравлениям.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:18

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