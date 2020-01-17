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Стали известны российские бестселлеры Volvo по итогам 2019 года

Стали известны бестселлеры Volvo на российском рынке по результатом продаж за 2019 год. В течение минувшего отчетного периода шведская компания-производитель сумела нарастить объёмы реализации.
Стали известны российские бестселлеры Volvo по итогам 2019 года

Эксперты сообщают, что за 2019 год официальные дилеры Volvo на территории РФ сумели найти покупателей для 8,85 тысячи легковых автомобилей шведской марки. Данный показатель оказался на 14% больше отметки 2018-го. Увеличение объёма продаж Volvo на российском рынке регистрируется третий год подряд.

Самым востребованным продуктом в РФ оказались кроссоверы и внедорожники бренда. Чаще всего покупали модель XC60. Её за календарный год купили более 3,3 тысячи россиян. Спрос на кроссовер поднялся на 18% в годовом выражении, а общая доля в проданных авто составила почти 40%. На второй строчке по уровню популярности оказался флагманский XC90. Этот кроссовер купили в количестве 2,07 тысячи единиц, что на 6% меньше показателя позапрошлого года. Замыкает ТОП-3 компакт-кросс XC40 с показателем 1,9 тысячи проданных авто.

Данная модель продемонстрировала лучшую динамику в списке лидеров, показав уровень прироста в 105%. В минувшем году компания Volvo существенно расширила собственные сервисы в РФ. В частности, отмечается рост объёма моделей, участвующих в программе использования «Автомобиля по подписке». Бренд Volvo станет оплачивать электричество для покупателей гибридных модификаций XC60.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:41

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