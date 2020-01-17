Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что во время пластики ей из груди удалили четыре опухоли





Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова в своем аккаунте в Instagram публикует пляжные снимки, причем практически каждый день в новом ярком купальнике. Возлюбленная Алексея Безуса не скрывает, она очень довольна результатом пластики груди, ведь теперь все наряды на ней выглядят очень эффектно. Тем не менее, поклонники стали писать блондинке замечания, называя операцию неудачной, ведь ложбинка между грудью выглядит очень некрасиво.Сама Милена Безбородова не выдержала критики и написала, что ложбинка у нее такая от природы, а врач сделал все возможное, чтобы исправить ситуацию, причем во время операции ей якобы удалили четыре опухоли.