Принц Уильям запрещает Кейт Миддлтон рожать четвертого ребенка
Принц Уильям выступает против того, чтобы Кейт Миддлтон рожала четвертого ребенка. Герцогиня Кембриджская не подтверждает опубликованные в СМИ слухи о ее очередной беременности.
После появления у Меган Маркл и принца Гарри первенца герцог и герцогиня Кембриджские заявили, что испытывают легкую зависть по отношению к молодой семье и даже планируют очередное пополнение. Недавно поклонники заметили, что Кейт Миддлтон стала реже появляться на людях, а также предпочитает носить свободные наряды и чаще отказывать журналистам в комментариях. Это связали с приступами токсикоза на фоне четвертой беременности. Недавно во время общения с поклонником герцогиня опровергла все слухи, связанные с ее “интересным положением”.
Кейт Миддлтон заявила, что не ждет четвертого наследника, более того, принц Уильям выступает против беременности. В ближайшем будущем супруги не планируют пополнения в семье.
После появления у Меган Маркл и принца Гарри первенца герцог и герцогиня Кембриджские заявили, что испытывают легкую зависть по отношению к молодой семье и даже планируют очередное пополнение. Недавно поклонники заметили, что Кейт Миддлтон стала реже появляться на людях, а также предпочитает носить свободные наряды и чаще отказывать журналистам в комментариях. Это связали с приступами токсикоза на фоне четвертой беременности. Недавно во время общения с поклонником герцогиня опровергла все слухи, связанные с ее “интересным положением”.
Кейт Миддлтон заявила, что не ждет четвертого наследника, более того, принц Уильям выступает против беременности. В ближайшем будущем супруги не планируют пополнения в семье.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:50