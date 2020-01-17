Принц Уильям запрещает Кейт Миддлтон рожать четвертого ребенка





После появления у Меган Маркл и принца Гарри первенца герцог и герцогиня Кембриджские заявили, что испытывают легкую зависть по отношению к молодой семье и даже планируют очередное пополнение. Недавно поклонники заметили, что Кейт Миддлтон стала реже появляться на людях, а также предпочитает носить свободные наряды и чаще отказывать журналистам в комментариях. Это связали с приступами токсикоза на фоне четвертой беременности. Недавно во время общения с поклонником герцогиня опровергла все слухи, связанные с ее “интересным положением”.Кейт Миддлтон заявила, что не ждет четвертого наследника, более того, принц Уильям выступает против беременности. В ближайшем будущем супруги не планируют пополнения в семье.