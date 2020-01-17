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Муж звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев намекнул на новые отношения

Супруг звезды «Дом-2» Нелли Ермолоевой не теряет попросту времени. В социальных сетях Кирилл Андреев похвастался, что у него прошел романтический ужин. К слову, сейчас мужчина отдыхает на Мальдивах.
Муж звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев намекнул на новые отношения

В начале этой недели Кирилл Андреев уехал на курорт. Его сын Мирон остался в столице со своей матерью Нелли Ермолаевой, которая тоже времени зря не тратит, а занимается в спортивном зале.

У Андреева, исходя из публикаций, которые он делает в личном аккаунте Instagram, жизнь налаживается. Молодой человек опубликовал фотографию, которую сделал на пляже. На снимке явно романтический ужин, но его участников он закрыл двумя большими стикерами в виде сердец. Под фото Кирилл написал, что намечается романтическая встреча.

Фанаты Кирилла Андреева тут же решили, что он решил пока не показывать девушку, с которой, возможно, строит отношения, чтобы ему не задавали лишних вопросов.


Стоит отметить, что от своего мужа не отстает и его жена Нелли Ермолаева. Она также разместила довольно интимный кадр, стоя в обнимку с мужчиной, после чего ей даже начали приписывать нового жениха.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:15

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