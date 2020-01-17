Муж звезды «Дом-2» Нелли Ермолаевой Кирилл Андреев намекнул на новые отношения





В начале этой недели Кирилл Андреев уехал на курорт. Его сын Мирон остался в столице со своей матерью Нелли Ермолаевой, которая тоже времени зря не тратит, а занимается в спортивном зале.У Андреева, исходя из публикаций, которые он делает в личном аккаунте Instagram, жизнь налаживается. Молодой человек опубликовал фотографию, которую сделал на пляже. На снимке явно романтический ужин, но его участников он закрыл двумя большими стикерами в виде сердец. Под фото Кирилл написал, что намечается романтическая встреча.Фанаты Кирилла Андреева тут же решили, что он решил пока не показывать девушку, с которой, возможно, строит отношения, чтобы ему не задавали лишних вопросов.Стоит отметить, что от своего мужа не отстает и его жена Нелли Ермолаева. Она также разместила довольно интимный кадр, стоя в обнимку с мужчиной, после чего ей даже начали приписывать нового жениха.