Телеведущая Ксения Собчак показала свою стойку на руках
Известная журналистка и блогер Ксения Собчак в очередной раз удивила своих подписчиков в Instagram. Звезда выложила фото, на котором запечатлено её занятие йогой.
Как известно, светская львица вместе со своим мужем сейчас отдыхает на Мальдивах, где проживает на вилле. По некоторым данным, отдых обходится примерно в 1,5 миллионов рублей за одни сутки. Теледива решила заняться йогой, о чём и сообщила своим подписчикам. «Йожимся и зожимся», - прокомментировала Ксения этот снимок, который почти моментально набрал более двадцати тысяч лайков. Не поскупились подписчики и на комментарии. Большинство с восторгом отметило отличную форму телеведущей.
Напомним, что накануне журналистка прокомментировала изменения на российской политической арене, решив не оставаться в стороне. В своём профиле Istagram Собчак решила объяснить подписчикам, как президент хочет остаться на своём посту после выборов, которые состоятся в 2024 году. Со слов звезды, для этого и понадобилось проводить конституционную реформу.
Как известно, светская львица вместе со своим мужем сейчас отдыхает на Мальдивах, где проживает на вилле. По некоторым данным, отдых обходится примерно в 1,5 миллионов рублей за одни сутки. Теледива решила заняться йогой, о чём и сообщила своим подписчикам. «Йожимся и зожимся», - прокомментировала Ксения этот снимок, который почти моментально набрал более двадцати тысяч лайков. Не поскупились подписчики и на комментарии. Большинство с восторгом отметило отличную форму телеведущей.
Напомним, что накануне журналистка прокомментировала изменения на российской политической арене, решив не оставаться в стороне. В своём профиле Istagram Собчак решила объяснить подписчикам, как президент хочет остаться на своём посту после выборов, которые состоятся в 2024 году. Со слов звезды, для этого и понадобилось проводить конституционную реформу.
ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:04