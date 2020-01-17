Телеведущая Ксения Собчак показала свою стойку на руках





Как известно, светская львица вместе со своим мужем сейчас отдыхает на Мальдивах, где проживает на вилле. По некоторым данным, отдых обходится примерно в 1,5 миллионов рублей за одни сутки. Теледива решила заняться йогой, о чём и сообщила своим подписчикам., - прокомментировала Ксения этот снимок, который почти моментально набрал более двадцати тысяч лайков. Не поскупились подписчики и на комментарии. Большинство с восторгом отметило отличную форму телеведущей.Напомним, что накануне журналистка прокомментировала изменения на российской политической арене, решив не оставаться в стороне. В своём профиле Istagram Собчак решила объяснить подписчикам, как президент хочет остаться на своём посту после выборов, которые состоятся в 2024 году. Со слов звезды, для этого и понадобилось проводить конституционную реформу.