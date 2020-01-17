Участники "Дома-2" Марина Африкантова и Роман Капаклы собираются выиграть конкурс "Свадьба на миллион"





Намерение участников проекта "Дом-2" Марины Африкантовой и Романа Капаклы нельзя назвать справедливым, ведь они сами не захотели свадьбу, отметив, что хотят просто расписаться в ЗАГСе и провести время вдвоем. На проект молодожены вернулись только через несколько дней, проведя время в отеле в номере для молодоженов. Организаторы оплатили влюбленным и поездку в Париж в виде романтического путешествия после росписи.Теперь же Марина Африкантова и Роман Капаклы решились организовать торжество, а многие участники выразили протест, ведь очевидно, что, скорее всего, победа достанется как раз им. В числе потенциальных участников значились Захар Саленко и Яна Шафеева, ведь они не скрывают желания пожениться, Руслан Мацьолек и Анастасия Иванова, пара покинула проект, Илья Яббаров и Анастасия Голд, а также Даниил Сахнов и Татьяна Строкова, но они расстались. Изъявил желание побороться за миллион и Сергей Захарьяш, который, по его словам, влюблен в Алесю Семеренко и даже намерен жениться на избраннице.Тем не менее, поклонники уже пишут в Сети, что Марина Африкантова и Роман Капаклы поступают правильно, а подписчиков и фолловеров у них явно больше, как и зрителей, переживающих за молодую пару, а потому судьба остальных участников практически предрешена, считают пользователи Сети.