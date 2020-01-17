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Rolls-Royce привез в РФ кроссовер Cullinan Black Badge

Rolls-Royce привез в РФ свой кроссовер Cullinan в модификации Black Badge. Экстерьер новинки получил характерный чёрный цвет в качестве основного тона оформления.

Новинка имеет 10-слойную окраску кузова, а также статуэтку и эмблему марки аналогичного оттенка. Для радиаторной решётки использовалась канва из чёрного хрома. Тот же материал применили для создания труб выхлопной системы и ручки багажника. Колёсные диски диаметром 22” получили красные тормозные суппорты и тёмный дизайн.

В отделке интерьера применили кожу, шпон, а также углепластик. Ключевой особенностью являются контрастные вставки желтого цвета. Новый кроссовер первым выйдет на рынок с украшением оттенком «Forge Yellow». В РФ модель Cullinan получила бирюзовые контрастные вставки.
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Помимо прочего, Cullinan Black Badge впервые оснастили «звёздным небом». Для соответствующего украшения свода салона потребовалось 1344 оптических элементов, распределённых на фоне чёрной кожи, используемой для обтяжки потолка. Под капотом Rolls-Royce Cullinan модификации Black Badge разместили бензиновый силовой агрегат V12 объёмом 6,75 л. Для него мощность повысили со стандартных 571 «лошадей» до 600 л.с. В комплекте с ним работает 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Кроссовер оснащен перенастроенными тормозами, подвеской и спортивной системой выхлопа. Цена авто для РФ составит порядка 38 млн рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:00

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