Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева заинтриговала снимком в объятиях мужчины
Экс-участницу «Дом-2» Нелли Ермолаеву заметили в обществе с новым молодым человеком. В личном Instagram она опубликовала фотографию, где она обнимается с достаточно известным блогером Сэмом Пикаром. В комментарии к этому кадру участница оставила сердечко.
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев сообщили своим поклонникам о том, что разведутся в конце прошлого года, но пока пара в ЗАГС так и не пошла. Тем не менее, новость об их разрыве для большинства фанатов пары была шоковой, ведь со стороны они казались просто идеальной семьей. Так, Кирилл свое время проводит на отдыхе на Мальдивах, а Нелли тренируется в спортивном зале. Но, как оказалось не только тренировками живет девушка.
Известно, что вчера звезда «Дом-2» посетила одно из светских мероприятий. Там она сделала совместное фото с Сэмом Пикаром. Девушка под публикацией оставила смайлик в виде черного сердца.
Изначально поклонники Нелли начали ей сватать Сэма, но позже выяснилось, что они знакомы уже давно, а Ермолаева даже пытается найти Пикару невесту.
Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев сообщили своим поклонникам о том, что разведутся в конце прошлого года, но пока пара в ЗАГС так и не пошла. Тем не менее, новость об их разрыве для большинства фанатов пары была шоковой, ведь со стороны они казались просто идеальной семьей. Так, Кирилл свое время проводит на отдыхе на Мальдивах, а Нелли тренируется в спортивном зале. Но, как оказалось не только тренировками живет девушка.
Известно, что вчера звезда «Дом-2» посетила одно из светских мероприятий. Там она сделала совместное фото с Сэмом Пикаром. Девушка под публикацией оставила смайлик в виде черного сердца.
Изначально поклонники Нелли начали ей сватать Сэма, но позже выяснилось, что они знакомы уже давно, а Ермолаева даже пытается найти Пикару невесту.