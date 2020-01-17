Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева заинтриговала снимком в объятиях мужчины





Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев сообщили своим поклонникам о том, что разведутся в конце прошлого года, но пока пара в ЗАГС так и не пошла. Тем не менее, новость об их разрыве для большинства фанатов пары была шоковой, ведь со стороны они казались просто идеальной семьей. Так, Кирилл свое время проводит на отдыхе на Мальдивах, а Нелли тренируется в спортивном зале. Но, как оказалось не только тренировками живет девушка.Известно, что вчера звезда «Дом-2» посетила одно из светских мероприятий. Там она сделала совместное фото с Сэмом Пикаром. Девушка под публикацией оставила смайлик в виде черного сердца.Изначально поклонники Нелли начали ей сватать Сэма, но позже выяснилось, что они знакомы уже давно, а Ермолаева даже пытается найти Пикару невесту.