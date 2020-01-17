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Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен выиграть конкурс "Свадьба на миллион" вместе с Анастасией Голд

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что хочет выиграть конкурс "Свадьба на миллион". Несмотря на скверный характер Анастасии Голд, отметил саратовский шансонье, он любит ее и хочет жениться на избраннице.
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен выиграть конкурс "Свадьба на миллион" вместе с Анастасией Голд

Не секрет, что в отношениях между Ильей Яббаровым и Анастасией Голд не все гладко. Влюбленные часто ссорятся, а когда в Периметр пришел отец брюнетки, саратовский шансонье и вовсе с ним едва не подрался. Тем не менее, сам участник реалити-шоу отмечает, он любит девушку, хотя у нее, по его словам, не очень женский характер и она бывает невыносимой.

На Лобном месте Илья Яббаров признался, он намерен выиграть конкурс "Свадьба на миллион", несмотря на наличие сильных соперников. Певец, можно сказать, практически уверен в своей победе и хочет сыграть с Анастасией Голд роскошную свадьбу. Ксения Бородина, к слову, поддержала стремление влюбленных и отметила, что у них действительно есть все шансы одержать победу в состязании.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:41

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