Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен выиграть конкурс "Свадьба на миллион" вместе с Анастасией Голд





Не секрет, что в отношениях между Ильей Яббаровым и Анастасией Голд не все гладко. Влюбленные часто ссорятся, а когда в Периметр пришел отец брюнетки, саратовский шансонье и вовсе с ним едва не подрался. Тем не менее, сам участник реалити-шоу отмечает, он любит девушку, хотя у нее, по его словам, не очень женский характер и она бывает невыносимой.На Лобном месте Илья Яббаров признался, он намерен выиграть конкурс "Свадьба на миллион", несмотря на наличие сильных соперников. Певец, можно сказать, практически уверен в своей победе и хочет сыграть с Анастасией Голд роскошную свадьбу. Ксения Бородина, к слову, поддержала стремление влюбленных и отметила, что у них действительно есть все шансы одержать победу в состязании.