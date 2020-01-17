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Павел Астахов высказался о маткапитале и региональной инициативе Коми

Павел Астахов высказался по поводу маткапитала в Коми, оценив региональную инициативу. Эксклюзивный комментарий деятеля прозвучал для Telegram-канала “Комикадзе”.
Павел Астахов высказался о маткапитале и региональной инициативе Коми

Говоря о недавнем послании президента РФ, многие эксперты оценили его как “социальное”. При этом прозвучавшие инициативы также имеют тесную связь с экономикой. Это касается в том числе нового размера материнского капитала. Изначально данная мера являлась уникальной, поскольку лишь небольшой процент стран в мире поддерживает рождаемость таким образом, помогая молодым родителям обеспечить ребенка всем необходимым.

Астахов пояснил, что сейчас происходит переход на новый уровень поддержки семей в России. Решение о выплатах маткапитала первенцам может послужить одним из наиболее значимых стимулов улучшения демографии в стране. Радует деятеля и то, что самые передовые регионы РФ не стали дожидаться решения вопроса на федеральном уровне, а уже активно выдают сертификаты новоиспеченным матерям. Такая ситуация наблюдается в Коми, где глава республики передал роженицам сертификаты в рамках региональной программы. Это яркий пример того, как инициативы региона совпадают с решениями федеральной власти.

Павел Астахов считает такую политику правильной, поскольку любые вложения в семью, включая оказание помощи матери и ребенку, это шаг к созданию надежного общества. Если дети являются будущим страны, то его важно достойно обеспечивать с первых дней жизни.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:21

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