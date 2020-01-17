Иосиф Пригожин примерили огромные женские туфли на каблуках в Дубае

Валерия вместе с мужем сразу после завершения новогодних праздников отправилась в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы отдохнуть от напряжённого графика. Звёздная пара старается разнообразить свой досуг, и проводит время не только на пляже. Тем более, что первые три дня отпуска в Дубае стояла непогода. Мгновениями отпуска певица активно делится в личном микроблоге, рассказывая о времяпрепровождении. Например, артистка с мужем поужинала в необычной для себя компании, присоединившись к певцу Егору Криду, а также футболисту Александру Кокорину. На следующий день продюсер и исполнительница встретились с Филиппом Киркоровым, с которым поиграли в настольные игры "Ассоциации" и "Шпион". Помимо этого пара побывала в парке "Сад чудес".Звёзды посетили комплекс, в котором собрано свыше 70 видов цветов. Уникальным его делает тот факт, что он расположен в пустыне. Чтобы поддерживать жизнь растений владельцам приходится ежедневно закачивать в почву 757 тысяч литров воды. Гуляя по туристическому объекту, они увидели огромные женские туфли, являющиеся частью декорации. Валерия не удержалась и примерила их на Иосифа Пригожина, чем развеселила подписчиков.