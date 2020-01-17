Xiaomi Mi MIX Alpha с тремя дисплеями появился на видео
Смартфон Mi MIX Alpha от компании Xiaomi, оснащенный тремя дисплеями, показали на видео. Не так давно китайский производитель официально презентовал новый девайс в Индии.
При этом часть пользователей записали процесс зарядки устройства. В действительности телефон отличается необычным эффектом для дял данного процесса. Ershad Kaleebullah представил анимационный ролик, посвященный моменту восполнения энергозапаса аккумулятора.
Можно увидеть, что при зарядке смартфона с объёмным дисплеями, Mi MIX Alpha показывает текущее положение с питанием девайса. Эффект сходен с визуальным наблюдением за наполнением стакана либо другой прозрачной ёмкости.
При этом часть пользователей записали процесс зарядки устройства. В действительности телефон отличается необычным эффектом для дял данного процесса. Ershad Kaleebullah представил анимационный ролик, посвященный моменту восполнения энергозапаса аккумулятора.
Можно увидеть, что при зарядке смартфона с объёмным дисплеями, Mi MIX Alpha показывает текущее положение с питанием девайса. Эффект сходен с визуальным наблюдением за наполнением стакана либо другой прозрачной ёмкости.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:32