Xiaomi Mi MIX Alpha с тремя дисплеями появился на видео





При этом часть пользователей записали процесс зарядки устройства. В действительности телефон отличается необычным эффектом для дял данного процесса. Ershad Kaleebullah представил анимационный ролик, посвященный моменту восполнения энергозапаса аккумулятора.Можно увидеть, что при зарядке смартфона с объёмным дисплеями, Mi MIX Alpha показывает текущее положение с питанием девайса. Эффект сходен с визуальным наблюдением за наполнением стакана либо другой прозрачной ёмкости.