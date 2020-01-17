Муж Марии Машковой сравнил её с 50-летней женщиной на новой фотографии

В микроблоге Марии Машковой появилась фотография, к которой звезда прикрепила странный комментарий. Как оказалось, он принадлежит её мужу Александру Слободянику. Возлюбленный актрисы не стал лгать во благо, а высказал правду о новом кадре, который, по его мнению, оказался неудачным. Супруг отметил, его жена выглядит, как 50-летняя женщина, особенно это подчёркивают глаза и губы. В ответ артистка пошутила, что она сделала пластику. В завершении публикации хозяйка аккаунта пошутила, обратившись к Деду Морозу. Она напомнила зимнему волшебнику о просьбе послать ей красивого, умного, талантливого и честного мужчину. Теперь ей бы хотелось лишить музыканта последнего в списке качества. В хэштеге дочь режиссёра просила старца научить её мужа врать.Поклонники посмеялись над ситуацией и посоветовали кумиру не расстраиваться. Другие же признали, снимок действительно неудачный, но он не должен стать поводом для плохого настроения, поскольку у Марии Машковой очень много удачных сюжетов.