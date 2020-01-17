"Видимо, на шопинг ездила": Ксения Собчак резко ответила на критику Божены Рынской по поводу отдыха в Куршевеле





В Telegram-канале и Instagram Ксения Собчак рассказала, что ей пришелся по душе французский курорт, так как там есть, куда сходить, кроме катания со склонов, можно найти хороший отель и приличные рестораны. Тем не менее, журналистка Божена Рынска поспешила раскритиковать привязанность телеведущей к Куршевелю, расхвалив Аспен. По мнению вдовы Игоря Малашенко, в США на курорте много магазинов, нет эскортниц, а вокруг все только из "американского истеблишмента, звезды голливудские, много богемы". Инфраструктура новее, отели круче, все в целом более новое, отметила журналистка.Ксения Собчак, в свою очередь, ответила на критику Рынской. Коллега, по ее мнению, ничего не смыслит в горнолыжных курортах, а в Аспен она ездила, только чтобы "развести мужа на шопинг", добавила телеведущая, "а не кататься, поэтому и тема эскортниц так раздражает, видимо". Горы там слишком высокие и вредят здоровью, долины разделены, нет "мишленовских" или каких-либо презентабельных ресторанов. Единственное, с чем согласилась Собчак, так это с наличием множества магазинов.