Михаил Жванецкий опроверг слухи о госпитализации





Михаил Жванецкий лишь недавно узнал о том, что в Сети ходят слухи о его неизлечимой болезни. В разговоре с журналистами Teleprogramma артист опроверг данную информацию и заверил, что не лежит в больнице, а сидит в ресторане. Жена сатирика предполагает, кто распускает сплетни о ее семье, отметив, что периодически Жванецкий наблюдается у врачей в профилактических целях. Иногда он ложиться в клинику в связи с возрастом.Ранее пресса сообщила о неизлечимом недуге Михаила Жванецкого, о котором он узнал до Нового года.