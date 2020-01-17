Microsoft готова инвестировать в экологию свыше $1 млрд





Компания намерена снизить свой вред, а также создать технологию, способную помочь добиться подобных результатов и клиентам. Ради воплощения плана в реальность Microsoft намеревается в полном объёме провести электрификацию внутреннего автопарка и перейти на использование новейших источников энергии для питания строений компании, компьютерных центров и других объектов.План включает совершение вложений в объёме $1 млрд и существенное развитие технологий для ликвидации вредных выбросов. При выполнении программы улучшения экологии, к 2050-му получится добиться некоторой компенсации за период работы с 1975 года.