Microsoft готова инвестировать в экологию свыше $1 млрд
Компания Microsoft готова инвестировать в экологию свыше $1 млрд для исправления причинённого вреда. По представленной информации, имеется план о переходе к 2030 году на отрицательный баланс выбросов по углероду в атмосферу.
Компания намерена снизить свой вред, а также создать технологию, способную помочь добиться подобных результатов и клиентам. Ради воплощения плана в реальность Microsoft намеревается в полном объёме провести электрификацию внутреннего автопарка и перейти на использование новейших источников энергии для питания строений компании, компьютерных центров и других объектов.
План включает совершение вложений в объёме $1 млрд и существенное развитие технологий для ликвидации вредных выбросов. При выполнении программы улучшения экологии, к 2050-му получится добиться некоторой компенсации за период работы с 1975 года.
Компания намерена снизить свой вред, а также создать технологию, способную помочь добиться подобных результатов и клиентам. Ради воплощения плана в реальность Microsoft намеревается в полном объёме провести электрификацию внутреннего автопарка и перейти на использование новейших источников энергии для питания строений компании, компьютерных центров и других объектов.
План включает совершение вложений в объёме $1 млрд и существенное развитие технологий для ликвидации вредных выбросов. При выполнении программы улучшения экологии, к 2050-му получится добиться некоторой компенсации за период работы с 1975 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:18