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Жители России считают главным претендентом на "Оскар" фильм "Джокер"

Специалисты портала "Кино Mail.ru" провели опрос среди жителей России и узнали, какой фильм по их мнению является главным претендентом на "Оскар". Выяснилось, большинство опрошенных отдали свои голоса за ленту "Джокер".

Недавно Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список картин, которые в этом году претендуют на премию "Оскар". В рядах любителей кино перечень кандидатов вызвал споры. Некоторые считают, что на призы выдвинули слишком большое число актёров с белым цветом кожи. Другие же недовольны небольшим числом претендентов, являющихся представительницами прекрасного пола. Отечественные эксперты опросили жителей России и 37% их респондентов считают, что победы достоин фильм "Джокер", снятый Тоддом Филлипсом. 26% опрошенных высказались в пользу Квентина Тарантино и его новой ленты "Однажды в... Голливуде". На третьем месте расположилась спортивная лента "Ford против Ferrari", получивший 15% голосов, а замкнул опрос "Ирландец", за который проголосовало лишь 7% жителей России.

Высказались поклонники кино и по поводу того, какой актёр в этом году достоин премии "Оскар". Тут также лидирует "Джокер" и Хоакин Феникс, исполнивший этого героя комикса. Конкуренцию ему может составить Леонардо Ди Каприо. За лучшую женскую роль поклонники бы наградили Скарлетт Йоханссон, снявшуюся в "Брачной истории" и Шарлиз Терон, являющуюся исполнительницей главной роли в фильме "Скандал".

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Культура
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:06

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