Жители России считают главным претендентом на "Оскар" фильм "Джокер"





Недавно Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала список картин, которые в этом году претендуют на премию "Оскар". В рядах любителей кино перечень кандидатов вызвал споры. Некоторые считают, что на призы выдвинули слишком большое число актёров с белым цветом кожи. Другие же недовольны небольшим числом претендентов, являющихся представительницами прекрасного пола. Отечественные эксперты опросили жителей России и 37% их респондентов считают, что победы достоин фильм "Джокер", снятый Тоддом Филлипсом. 26% опрошенных высказались в пользу Квентина Тарантино и его новой ленты "Однажды в... Голливуде". На третьем месте расположилась спортивная лента "Ford против Ferrari", получивший 15% голосов, а замкнул опрос "Ирландец", за который проголосовало лишь 7% жителей России.Высказались поклонники кино и по поводу того, какой актёр в этом году достоин премии "Оскар". Тут также лидирует "Джокер" и Хоакин Феникс, исполнивший этого героя комикса. Конкуренцию ему может составить Леонардо Ди Каприо. За лучшую женскую роль поклонники бы наградили Скарлетт Йоханссон, снявшуюся в "Брачной истории" и Шарлиз Терон, являющуюся исполнительницей главной роли в фильме "Скандал".