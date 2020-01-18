Ученые: Коровы общаются друг с другом путем понижения и повышения частоты голоса





В рамках эксперимента ученые из Университета Сиднея записали мычание 333 коров. Чаще всего они “разговаривали” друг с другом во время ожидания еды или в период сексуальной активности. Выяснилось, что даже отдельно стоящие особи переговариваются со своей группой. Все звуки записывались и анализировались с учетом того, когда животное их издавало. Оказалось, что высота звуков менялась в зависимости от испытанных эмоций. Иногда они сообщают о своем волнении, симпатии или возбуждении.Коровы обладают собственными голосами, что выяснила автор исследования Александра Грин. Она заявила, что за время эксперимента смогла запомнить по голосам всех животных и узнает их только по мычанию.