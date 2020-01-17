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Huawei раскрыла секрет ОС Android в области прибыли для программистов

Всем известно, что операционные системы для смартфонов приносят прибыль своим разработчикам приложений. Проанализировав рынок программ для мобильных устройств, Huawei раскрыла секрет Android в данной области для программистов.
Huawei раскрыла секрет ОС Android в области прибыли для программистов

Как оказалось, выгода создания программ для данной ОС на 60% меньше, чем у iOS. Такие данные заявлены на конференции «День разработчиков Huawei» (HDD). Согласно обнародованной представителями компании статистике, приложения, написанные для мобильной платформы «яблочных» телефонов, приносят больше денег своим разработчикам.

При этом стоит отметить, что база пользователей смартфонами и планшетами Apple является существенно меньшей, чем у Google, из всех мобильных и планшетов данная «операционка» установлена только на 20% устройств, в то время, как Android занимает 80%.

За минувший, 2019 год, доходы от приложений в App Store составили 33 миллиарда долларов, а финансовая выгода от приложений в магазине Google Play составила только 18 миллиардов. Стоит при этом отметить, что на Китайскую Народную Республику при этом приходится порядка 2 миллиардов доходов от Android-программ.

Как прокомментировали ситуацию эксперты сферы IT, этот постыдный секрет объясняет причину большего прогресса в программном обеспечении iOS. Большинство программ сначала выпускаются именно для использования на технике от Apple, и только после этого адаптируются для «зеленого человечка».

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:00

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