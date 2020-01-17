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Кира Прошутинская впервые рассказала о пережитой онкологии

Кира Прошутинская рассказал о пережитой ею онкологии. Телеведущая отметила, что изначально заметила небольшой «прыщик», после чего посетила врача, но никаких проблем в нём не обнаружили.
Кира Прошутинская впервые рассказала о пережитой онкологии

По прошествии какого-то времени Кира Прошутинская столкнулась с ухудшением самочувствия. Попав в больницу повторно она получила такой диагноз. В результате телеведущая прошла через ряд операций. Звезда отметила, что тогда оказалась в состоянии между жизнью и смертью, а риск летального исхода был крайне большим.

«Провели 8 операций. Было страшно! Сколько трудились врачи, чтобы провести восстановление! Говорили, что положение спасло легкомыслие. Устала настолько, что просто доверилась медикам и расслабилась», - призналась Прошутинская во время общения с журналистами издания «Собеседник».

Она отмечает, что смогла побороть болезнь, а затем прошла процесс долгой реабилитации. Тогда Прошутинская получила поддержку со стороны своих друзей, включая Аллу Пугачёву, с которой знакома со школьных времён.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:53

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