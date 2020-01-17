Кира Прошутинская впервые рассказала о пережитой онкологии





По прошествии какого-то времени Кира Прошутинская столкнулась с ухудшением самочувствия. Попав в больницу повторно она получила такой диагноз. В результате телеведущая прошла через ряд операций. Звезда отметила, что тогда оказалась в состоянии между жизнью и смертью, а риск летального исхода был крайне большим., - призналась Прошутинская во время общения с журналистами издания «Собеседник».Она отмечает, что смогла побороть болезнь, а затем прошла процесс долгой реабилитации. Тогда Прошутинская получила поддержку со стороны своих друзей, включая Аллу Пугачёву, с которой знакома со школьных времён.