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Медики из США выяснили, что сепсис опасней рака груди

Медики из США выяснили, что сепсис становится причиной смерти в 5 раз чаще, чем рак груди. Согласно проведенному исследованию, инфекция забирает около 11 млн жизней ежегодно.
Медики из США выяснили, что сепсис опасней рака груди

Как передает британский медицинский журнал The Lancet, в 2017 году около 19,7% смертей пришлось на сепсис, а половина жертв оказались детьми и подростками. Медики забили тревогу, поскольку инфекция развилась у 48,9 млн людей в мире, что значительно превысило существовавшие до этого оценки. Чаще всего она приводит к летальному исходу в Африке, а реже всего от данной проблемы умирают в Ливане, Кувейте и Катаре. От сепсиса страдают граждане стран с низким и средним уровнем доходов.

В группе риска оказались пожилые граждане, беременные женщины, дети, а также пациенты с ВИЧ/СПИД, циррозом печени, раком и удаленной селезенкой. Симптомами наличия инфекции стали затрудненное дыхание, низкое давление, сильные боли в теле, похолодание конечностей, синяя или бледная кожа.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:34

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