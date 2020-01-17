Медики из США выяснили, что сепсис опасней рака груди





Как передает британский медицинский журнал The Lancet, в 2017 году около 19,7% смертей пришлось на сепсис, а половина жертв оказались детьми и подростками. Медики забили тревогу, поскольку инфекция развилась у 48,9 млн людей в мире, что значительно превысило существовавшие до этого оценки. Чаще всего она приводит к летальному исходу в Африке, а реже всего от данной проблемы умирают в Ливане, Кувейте и Катаре. От сепсиса страдают граждане стран с низким и средним уровнем доходов.В группе риска оказались пожилые граждане, беременные женщины, дети, а также пациенты с ВИЧ/СПИД, циррозом печени, раком и удаленной селезенкой. Симптомами наличия инфекции стали затрудненное дыхание, низкое давление, сильные боли в теле, похолодание конечностей, синяя или бледная кожа.