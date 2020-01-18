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Врачи назвали 6 важных признаков аневризмы

Медики предупреждают, 50% случаев разрыва аневризмы мозга заканчивается летальным исходом. В связи с этим врачи озвучили 6 важных признаков этого недуга, знать о которых нужно каждому человеку.
Врачи назвали 6 важных признаков аневризмы

Врачи отметили, во время разрыва аневризмы мозга человек подвергается очень серьёзной смертельной опасности. Основная угроза исходит от сосудов, отдельные участки которых являются слабыми. Не исключено, что она так никогда и не прорвутся, но в случаях, когда это происходит, нужно действовать оперативно, поскольку, чем быстрее прибудут медики и окажут квалифицированную помощь, тем больше у пациента шансов не скончаться, а после вернуться к нормальной жизни.

Первый и главный признак, указывающий на нарушения - это резкая и одновременно очень сильная головная боль. Если она сопровождается тошнотой и рвотой, сомнений в природе недуга не должно оставаться. После разрыва сосуда кровь начинает скапливаться в тех областях мозга, которые отвечают за пищеварение и дыхание. Помимо этого перед разрывом аневризмы могут начаться боли в шее, поскольку нервы, регулирующие её движение, находятся в непосредственной близости от ствола мозга, на который опускается сосуд.

Специалисты предупреждают, сопровождается разрыв и параличом лицевых мышц. Если подобное произошло, это должно стать сигналом для срочного обращения к врачу. Нередко перед нарушением люди теряют зрение. В таком случает, слепота также может сопровождаться тошнотой и рвотой. Иногда незадолго до приступа человек может услышать громкие звуки, которые напоминают сброс давления в замкнутом пространстве.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 01:00

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