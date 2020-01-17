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Михаил Боярский извинился перед Людмилой Поргиной за невозможность посетить вечер памяти Николая Караченцова

Михаил Боярский принес извинения Людмиле Поргиной за то, что не сможет посетить вечер памяти, посвященный покойному Николаю Караченцову. Мероприятие запланировано на 27 января в “Ленкоме”.
Михаил Боярский извинился перед Людмилой Поргиной за невозможность посетить вечер памяти Николая Караченцова

Вдова скончавшегося в 2018 году артиста планировала провести вечер памяти Караченцова осенью 2019, но его в итоге было решено перенести на фоне кончины Марка Захарова. Мероприятие состоится 27 января в “Ленкоме”, куда прибудут многие именитые друзья артиста. В списке приглашенных звезд оказались Алла Пугачева, Дмитрий Певцов, Полина Гагарина, также должны быть Инна Чурикова и другие. Михаил Боярский, как близкий товарищ Караченцова, тоже должен был присутствовать, но недавно он уведомил вдову актера, что на этот день у него намечен спектакль.

Боярский уже успел извиниться перед Поргиной за то, что не сможет перенести выступление, поскольку таким образом он подведет зрителей.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:44

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