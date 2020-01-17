Михаил Боярский извинился перед Людмилой Поргиной за невозможность посетить вечер памяти Николая Караченцова





Вдова скончавшегося в 2018 году артиста планировала провести вечер памяти Караченцова осенью 2019, но его в итоге было решено перенести на фоне кончины Марка Захарова. Мероприятие состоится 27 января в “Ленкоме”, куда прибудут многие именитые друзья артиста. В списке приглашенных звезд оказались Алла Пугачева, Дмитрий Певцов, Полина Гагарина, также должны быть Инна Чурикова и другие. Михаил Боярский, как близкий товарищ Караченцова, тоже должен был присутствовать, но недавно он уведомил вдову актера, что на этот день у него намечен спектакль.Боярский уже успел извиниться перед Поргиной за то, что не сможет перенести выступление, поскольку таким образом он подведет зрителей.