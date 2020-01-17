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Минздрав России назвал сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Автовладельцев России давно уже призвали готовиться к новым условиям для прохождения медицинского осмотра. Сегодня Минздрав РФ назвал точные сроки принятия новых правил данной процедуры, а также вступления их в силу.

Как сообщают источники в правительстве, изменения будут утверждены уже в феврале 2020 года. Представитель Министерства здравоохранения России рассказал об этом на мероприятиях традиционного медицинского форума в Москве. Первые попытки изменить существующие правила были предприняты еще в ноябре минувшего, 2019 года. В нововведениях планировалось увеличить количество необходимых обследований, добавив в перечень анализ крови и мочи.

Информация о грядущих изменениях вызвала большой ажиотаж среди россиян, к ним добавились слухи о подорожании проведения биологических анализов. В клиники и медцентры выстраивались огромные очереди, но после распоряжения президента Владимира Путина изменение порядка проведения медкомиссии для водителей было отложено на год. Согласно официально предоставленной информации, автовладельцам и водителям не стоит переживать, так как никаких кардинальных изменений в порядке осмотра не предвидится. Все существующие механизмы и принципы обязательной процедуры останутся.

Сейчас, как сообщают источники, правительство проводит заключительные консультации и обсуждения ряда проблемных вопросов, связанных с выявлением в крови алкоголя и запрещенных веществ. Реализация приказа также будет перенесена, а новые правила после их утверждения в установленном законом порядке вступят в силу только с июля 2020 года.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:11

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