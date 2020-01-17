Дочь Евгения Петросяна считает артиста своей собственностью

Бракоразводный процесс Евгения Петросяна и Елены Степаненко начался в прошлом году. Известно, сейчас экс-возлюбленные находятся на стадии раздела имущества, но эту задачу звёзды решить не могут. Только подсчёт всех владений знаменитой пары длился несколько месяцев, а о принятии решения, устраивающего обе стороны, пока речи не идёт. Сергей Жорин отмечает, артистка не хочет непосредственно встречаться с его клиентом, из-за чего сложно вести переговоры. Кроме того, постоянно возникают некие факторы, которые также тормозят процесс. Одним из них неожиданно стала дочь сатирика. Викторина Петросянц сблизилась с четвёртой супругой телеведущего, хотя ранее их отношения не отличались взаимной привязанностью. Юрист отмечает, наследница, как и бывшая жена, по какой-то причине считают юмориста своей собственностью и убеждены, что тот не в состоянии самостоятельно распоряжаться своей жизнью и материальными ценностями.Адвокат констатировал: подобное отношение не позволяет вести работу. Постоянные срывы графиков и переговоров уже привели к существенным задержкам. Сергей Жорин даёт неблагоприятный дальнейший прогноз. По его мнению, в лучшем случае раздел имущества продлиться ещё год, но он не рассчитывает на это и готовится представлять своего клиента в судебных судах больший срок.