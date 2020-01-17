Поклонники обнаружили у ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой признаки беременности
Вокруг романа ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна ходит довольно много слухов. И пока одни утверждают, что скоро их отношения закончатся, другие говорят о том, что певица беременна. Ко всему поклонники заверяют, что обнаружили один из признаков у звезды подтверждающий, что она находится в положении.
О своем романе Ольга Бузова и Давид Манукян сообщили в преддверии Нового 2020 года. После пара отправилась на отдых в Куршевель. Однако ограничиваться лишь катанием со снежных склонов они не стали и уехали в теплый Таиланд. Там ведущая «Дом-2» Ольга Бузова успела немного поработать, а после начала наслаждаться полноценным отдыхом с любимым. Фанаты Ольги Бузовой, внимательно рассматривая ее снимки в купальнике, пришли к выводу, что звезда уже беременна. Главный признак грудь, которая буквально на глазах стала немного больше.
Стоит отметить, что определить, правда ли грудь Бузовой увеличилась, глядя на снимок очень сложно, но видимо оценку давали настоящие специалисты в этом вопросе, а насколько это правда - покажет время.
О своем романе Ольга Бузова и Давид Манукян сообщили в преддверии Нового 2020 года. После пара отправилась на отдых в Куршевель. Однако ограничиваться лишь катанием со снежных склонов они не стали и уехали в теплый Таиланд. Там ведущая «Дом-2» Ольга Бузова успела немного поработать, а после начала наслаждаться полноценным отдыхом с любимым. Фанаты Ольги Бузовой, внимательно рассматривая ее снимки в купальнике, пришли к выводу, что звезда уже беременна. Главный признак грудь, которая буквально на глазах стала немного больше.
Стоит отметить, что определить, правда ли грудь Бузовой увеличилась, глядя на снимок очень сложно, но видимо оценку давали настоящие специалисты в этом вопросе, а насколько это правда - покажет время.