"Пил и распускал руки": Экс-супруга Пьера Нарцисса раскрыла подробности семейной жизни с певцом





По словам бывшей избранницы артиста, после развода Пьер Нарцисс проводит много времени с дочерью и часто приезжает в гости, но живут бывшие супруги отдельно. Музыкант помогает с ремонтом в новой квартире экс-жены, отвозит ребенка на тренировки, а также всем рассказывает, что Валерия Калачёва остается его супругой. Новое жилье она приобрела самостоятельно еще во время строительства. На этот шаг молодая особа пошла, когда поняла, что больше не может жить вместе с Нарциссом. Она собрала все накопления и вложила их в недвижимость.По словам Калачёвой, во время упадка своей популярности Пьер Нарцисс ушел в запой. Иногда он звонил ей, а когда дело доходило до выяснения отношений, то дочь всегда напоминала ему как он "пил и распускал руки". По мнению экс-супруги артиста, для него стало наказанием слышать подобные слова от собственного ребенка.