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«Розовые тени и макароны на голове»: Ксения Бородина высмеяла свой образ в 22 года

Ксения Бородина на своей странице в Instagram опубликовала в разделе Stories свою фотографию в 22 года. Звезда высмеяла образ, который тогда для нее подобрали стилисты.
«Розовые тени и макароны на голове»: Ксения Бородина высмеяла свой образ в 22 года

Ксения Бородина на данный момент является телеведущей, ведет проекты "Дом-2" и "Перезагрузка". Для многих знаменитость является иконой стиля, не скрывая, что она всегда тщательно подбирает для себя наряды из огромного гардероба, макияж и укладку. Поклонники восхищаются внешним видом своего кумира, берут с нее пример и пишут комплименты.

Однако сама Ксения Бородина призналась, что так было не всегда, а для доказательства показала собственный снимок в 22 года. Телеведущая отметила, она сама не знает, о чем тогда думала, а также стилисты, которые подбирали образ.
"Розовые тени и макароны на голове", - прокомментировала свой имидж тогда знаменитость.


Сейчас Ксения Бородина выступает в качестве стилиста на шоу "Перезагрузка". Телеведущая помогает девушкам подбирать вещи, сочетать их и находить собственный стиль в нарядах. Когда знаменитость вместе с дочерьми и мужем Курбаном Омаровым отправлялась в Таиланд, бизнесмен высмеял ее за слишком большие чемоданы.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:46

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