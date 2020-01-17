«Розовые тени и макароны на голове»: Ксения Бородина высмеяла свой образ в 22 года

"Розовые тени и макароны на голове", - прокомментировала свой имидж тогда знаменитость.





Ксения Бородина на данный момент является телеведущей, ведет проекты "Дом-2" и "Перезагрузка". Для многих знаменитость является иконой стиля, не скрывая, что она всегда тщательно подбирает для себя наряды из огромного гардероба, макияж и укладку. Поклонники восхищаются внешним видом своего кумира, берут с нее пример и пишут комплименты.Однако сама Ксения Бородина призналась, что так было не всегда, а для доказательства показала собственный снимок в 22 года. Телеведущая отметила, она сама не знает, о чем тогда думала, а также стилисты, которые подбирали образ.Сейчас Ксения Бородина выступает в качестве стилиста на шоу "Перезагрузка". Телеведущая помогает девушкам подбирать вещи, сочетать их и находить собственный стиль в нарядах. Когда знаменитость вместе с дочерьми и мужем Курбаном Омаровым отправлялась в Таиланд, бизнесмен высмеял ее за слишком большие чемоданы.