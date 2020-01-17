"На год на каторгу на Новую Землю": Депутат Виталий Милонов отреагировал на критику Аленой Водонаевой повышения материнского капитала

"Такие, как Водонаева больше не должны иметь возможность втаптывать в грязь своим поганым ртом огромное количество российских матерей, которые воспитывают детей", - отметил Виталий Милонов.





Не так давно экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева резко высказалась о повышении материнского капитала в России, отметив, что за миллион будут больше рожать малоимущие и "быдло", которому нужны деньги только на бутылку водки. Это, по мнению звезды, чревато для страны кризисом, так как у будущего поколения не будет работы, а также низкая социальная ответственность.В программе "60 минут" депутат Госдумы жестко прокомментировал слова Алены Водонаевой, сравнив ее с теми, кто является "любовницами-содержанками" или работает в эскорте. Политик отметил, что наличие миллионов подписчиков у звезды проекта "Дом-2" не только не дает ей права решать государственные вопросы, но и в принципе прислушиваться к ее мнению нет смысла.Алену Водонаеву Виталий Милонов предложил вместе с ее единомышленниками отправить на год на каторгу на Новую Землю, при этом еще и лишив интернета. Материнский капитал он считает "перспективой будущего", а не теми деньгами, которые по его словам, журналистка "видит по утрам на тумбочке". Эти выплаты являются благодарностью от государства за рождение ребенка. Каждая семья, уверен Милонов, тратит на вынашивание и воспитание детей суммы намного больше, а потому поддержку от правительства можно назвать лишь "правильным жестом".