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"На год на каторгу на Новую Землю": Депутат Виталий Милонов отреагировал на критику Аленой Водонаевой повышения материнского капитала

Депутат Госдумы Виталий Милонов в программе "60 минут" отреагировал на критику Аленой Водонаевой по поводу повышения материнского капитала. Он предложил сослать журналистку на год на каторгу на Новую Землю, при этом лишив ее интернета.
"На год на каторгу на Новую Землю": Депутат Виталий Милонов отреагировал на критику Аленой Водонаевой повышения материнского капитала

Не так давно экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева резко высказалась о повышении материнского капитала в России, отметив, что за миллион будут больше рожать малоимущие и "быдло", которому нужны деньги только на бутылку водки. Это, по мнению звезды, чревато для страны кризисом, так как у будущего поколения не будет работы, а также низкая социальная ответственность.

В программе "60 минут" депутат Госдумы жестко прокомментировал слова Алены Водонаевой, сравнив ее с теми, кто является "любовницами-содержанками" или работает в эскорте. Политик отметил, что наличие миллионов подписчиков у звезды проекта "Дом-2" не только не дает ей права решать государственные вопросы, но и в принципе прислушиваться к ее мнению нет смысла.

Алену Водонаеву Виталий Милонов предложил вместе с ее единомышленниками отправить на год на каторгу на Новую Землю, при этом еще и лишив интернета. Материнский капитал он считает "перспективой будущего", а не теми деньгами, которые по его словам, журналистка "видит по утрам на тумбочке". Эти выплаты являются благодарностью от государства за рождение ребенка. Каждая семья, уверен Милонов, тратит на вынашивание и воспитание детей суммы намного больше, а потому поддержку от правительства можно назвать лишь "правильным жестом".

"Такие, как Водонаева больше не должны иметь возможность втаптывать в грязь своим поганым ртом огромное количество российских матерей, которые воспитывают детей", - отметил Виталий Милонов.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:36

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