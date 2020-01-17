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В Россию едет новый кроссовер Geely Coolray

Уже совсем скоро в России начнутся продажи нового кроссовера Geely Coolray. Сейчас, как сообщают СМИ, дебютные партии машин отгрузили из салонов производителя.
В Россию едет новый кроссовер Geely Coolray

На китайском рынке данное транспортное средство получило название SX11, там машина уже стала популярной и востребованной у покупателя. Первые SUV, которые привезут в Российскую Федерацию, будут демонстрационными, а также опытными моделями для тест-драйвинга. Интересно, что на территорию Белоруссии машина выйдет раньше, так как здесь бренды китайского концерна уже производятся напрямую. Продажи начнутся уже в следующем месяце ,на производстве компании «БелДжи», была организована крупноузловая сборка паркетников.

Для российского рынка будут поставляться машины, созданные на производственных мощностях в Поднебесной. Coolray уже прошел необходимые проверки для получения сертификата. Необходимая документация есть для продаж новых внедорожников на базе платформы BMA. Транспортные средства будут оборудованы бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 литра. Их мощность составит 150 и 177 лошадиных сил, а работать силовой агрегат будет в паре с семиступенчатой «роботизированной» трансмиссией с двумя сцеплениями.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:00

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