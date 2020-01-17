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Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале "Триггер"

Максим Матвеев поделился впечатлениями о съёмках в сериале «Триггер». Лента выйдет на экраны в этом году.
Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале "Триггер"

«Мой персонаж - человек неоднозначный. Нравятся такие роли», - сознался Матвеев.

Герой сериала достаточно сложный, поскольку пробует изменить весь мир. Он считает, что подобное легче, чем разобраться со своей жизнью. Войти в образ Стрелецкого, Матвеев пробует это сделать благодаря поддержке консультанта-психолога. Персонаж крайне точен, а также работает со своими пациентами по методике шоковой терапии. Освоить логику подобных действий для Матвеева оказалось очень сложно.

Актёр признался, что в жизни с подобными людьми не пересекался. При этом использование психологических манипуляций сам Матвеев не поощряет. Он подчеркивает, что каждый является носителем уникальных качеств.

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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:32

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