Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале "Триггер"





, - сознался Матвеев.Герой сериала достаточно сложный, поскольку пробует изменить весь мир. Он считает, что подобное легче, чем разобраться со своей жизнью. Войти в образ Стрелецкого, Матвеев пробует это сделать благодаря поддержке консультанта-психолога. Персонаж крайне точен, а также работает со своими пациентами по методике шоковой терапии. Освоить логику подобных действий для Матвеева оказалось очень сложно.Актёр признался, что в жизни с подобными людьми не пересекался. При этом использование психологических манипуляций сам Матвеев не поощряет. Он подчеркивает, что каждый является носителем уникальных качеств.