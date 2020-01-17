АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.66 USD 61.57
Курс валют на 17.01.2020

Блогер Давид Манукян погасил долги перед поездкой в Таиланд с Ольгой Бузовой

Блогер Давид Манукян перед тем, как отправиться в Таиланд, погасил свои долги, сообщила Елена Кириллова, представительница судебных приставов Новосибирской области. Правда, за возлюбленным певицы еще осталось несколько неоплаченных штрафов в ГИБДД.
Блогер Давид Манукян погасил долги перед поездкой в Таиланд с Ольгой Бузовой

Как отметила Кириллова, за границу блогер Давид Манукян отправился без долгов и абсолютно легально. Прежде избранник телеведущей и певицы Ольги Бузовой был должен государству около 600 тысяч рублей. Прямо перед отдыхом на острове артист полностью устранил "грешок", а потому из официальных списков должников его убрали.

Правда, отметили приставы, за Давидом Манукяном еще числятся неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму около 3 тысяч рублей, но они надеются, что возлюбленный Бузовой закроет их в ближайшее время. Прежде блогер, как оказалось, был судим за аферу. Он продал двум покупателям одну квартиру, после чего суд обязал артиста вернуть все деньги. Тем не менее, числясь в должниках, Манукян и ранее спокойно посещал жаркие страны. Приставы считают, что он делал это через Белоруссию, где должников из России не проверяют.

Теперь же все задолженности закрыты, а блогер Давид Манукян вместе с Ольгой Бузовой проводит отпуск на шикарной вилле в Таиланде. За одни сутки пребывания там знаменитости платят 90 тысяч рублей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"На год на каторгу на Новую Землю": Депутат Виталий Милонов отреагировал на критику Аленой Водонаевой повышения материнского…
Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале…
Блогер Давид Манукян погасил долги перед поездкой в Таиланд с Ольгой…
Роскачество порекомендовало не использовать уличные банкоматы из-за действий…
Телеведущая Ольга Орлова показала пышную грудь в цепях в платье с глубоким…
Врачи рассказали, как распознать рак носа и придаточных пазух на ранних…
Искусственный интеллект допустил, что на Земле было меньше массовых вымираний, нежели считалось…
Меган Маркл уволила сотрудников своей британской…
В Москве СК начал проверку инцидента с ударившим преподавателя…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова накинулась на Яну…
Сати Казанова приняла участие в фотосессии в блузе с дерзким декольте без…
Xiaomi разработала тест для проверки родословной и генетики домашних…
В Красноярском крае 6 человек пострадали в тройном…
Сотрудники ООН рассказали об экстремальных погодных условиях в 2020…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова уличила Юлию Белую в связи с Захаром…
Валерий Сюткин мечтает об еще одном ребенке от молодой…
В Великобритании самой дорогой стала монета с изображением короля Эдуарда…
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой…
Алене Водонаевой пригрозили Центром «Э» за слова о родах у «нищих…
Марка Jeep представляет «зимний пакет» для всех…
NASA: Пять крупных астероидов приблизятся к Земле 18-19…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно за три месяца беременности похудела на 15…
Эксперты рассказали о вкусных продуктах, способствующих…
Японские ученые нашли способ борьбы с проблемой “старческого” запаха тела после 40…
Ольга Бузова VS Анастасия Костенко: Топ-5 одинаковых подарков футболиста Дмитрия…
В интернете распространили первые изображения обновленного Volkswagen…
Терапевт Елена Власова: "Вода 19 января не сделает больного…
Потап шутливо прокомментировал "голое" фото Надежды…
Просмотреть все новости