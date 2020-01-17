Блогер Давид Манукян погасил долги перед поездкой в Таиланд с Ольгой Бузовой





Как отметила Кириллова, за границу блогер Давид Манукян отправился без долгов и абсолютно легально. Прежде избранник телеведущей и певицы Ольги Бузовой был должен государству около 600 тысяч рублей. Прямо перед отдыхом на острове артист полностью устранил "грешок", а потому из официальных списков должников его убрали.Правда, отметили приставы, за Давидом Манукяном еще числятся неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму около 3 тысяч рублей, но они надеются, что возлюбленный Бузовой закроет их в ближайшее время. Прежде блогер, как оказалось, был судим за аферу. Он продал двум покупателям одну квартиру, после чего суд обязал артиста вернуть все деньги. Тем не менее, числясь в должниках, Манукян и ранее спокойно посещал жаркие страны. Приставы считают, что он делал это через Белоруссию, где должников из России не проверяют.Теперь же все задолженности закрыты, а блогер Давид Манукян вместе с Ольгой Бузовой проводит отпуск на шикарной вилле в Таиланде. За одни сутки пребывания там знаменитости платят 90 тысяч рублей.