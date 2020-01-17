Звезда «Дом-2» Таня Строкова накинулась на Яну Захарову





После того, как Татьяна Строкова рассталась с Даниилом Сахновым они оба свое плохо настроение стали срывать не друг на друге, а на своих коллегах по телестройке. Известно, что ребята живут уже в отдельных комнатах.У Строковой и вовсе развязалась настоящая война с девочками из женской спальни. Сначала она сильно поругалась с Анастасией Стецевят и их стычка привела к рукоприкладству, а после переключилась и на другую звезду «Дом-2» - Яну Захарову.Она намекнула: унижение, когда на протяжении двух недель с тобой спят, а потом бросают. Захарова молчать не стала и сказала, чтобы Строкова к ней лично подошла с подобными заявлениями.Все закончилось тем, что девушки накинулись друг на друга, а разнимать их пришлось парням. Никто не понимает, почему Татьяна Строкова проявляет столько агрессии, а не пытается решить все свои проблемы. Тем не менее, другие представительницы прекрасного пола не избегают конфликтов, а вступают с ней в полемику.