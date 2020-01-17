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Звезда «Дом-2» Таня Строкова накинулась на Яну Захарову

Свою злость звезда «Дом-2» Татьяна Строкова срывает на своих коллегах по телестройке. Ранее девушка сцепилась с Анастасией Стецевят, а теперь не смогла пройти мимо Яны Захаровой и сначала вступила в словесную перепалку, а после и вовсе накинулась на участницу.
Звезда «Дом-2» Таня Строкова накинулась на Яну Захарову

После того, как Татьяна Строкова рассталась с Даниилом Сахновым они оба свое плохо настроение стали срывать не друг на друге, а на своих коллегах по телестройке. Известно, что ребята живут уже в отдельных комнатах.

У Строковой и вовсе развязалась настоящая война с девочками из женской спальни. Сначала она сильно поругалась с Анастасией Стецевят и их стычка привела к рукоприкладству, а после переключилась и на другую звезду «Дом-2» - Яну Захарову.

Она намекнула: унижение, когда на протяжении двух недель с тобой спят, а потом бросают. Захарова молчать не стала и сказала, чтобы Строкова к ней лично подошла с подобными заявлениями.


Все закончилось тем, что девушки накинулись друг на друга, а разнимать их пришлось парням. Никто не понимает, почему Татьяна Строкова проявляет столько агрессии, а не пытается решить все свои проблемы. Тем не менее, другие представительницы прекрасного пола не избегают конфликтов, а вступают с ней в полемику.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:58

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