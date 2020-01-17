В Красноярском крае 6 человек пострадали в тройном ДТП





Согласно информации правоохранителей, произошло столкновение пассажирской «ГАЗели», большегруза марки Freightliner и «КамАЗа». В соответствии с предварительными сведениями, водитель грузовика столкнулся в микроавтобусом. Итогом этого стало попадание «ГАЗели» на встречную линию движения.Пострадали в ДТП 6 человек. Все они находились в салоне микроавтобуса. По данным экстренных служб, травмированные люди являются работниками одного из районных предприятий. Согласно информации Минздрава региона, отправить в медучреждение пришлось 4-х человек, а ещё 2 человека были отправлены на амбулаторное лечение. Травмы оценили как средней тяжести.В целях ликвидации последствий ДТП привлекли 22 человека и 9 единиц спецтехники. На текущем участке ограничено автодвижение. Ведётся работа правоохранителей, определяются все детали аварии.