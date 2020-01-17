В Красноярском крае 6 человек пострадали в тройном ДТП
В Красноярском крае 6 человек получили травмы в тройном ДТП на территории Богучанского района после столкновения 2-х грузовиков и микроавтобуса. По данным пресс-центра УМЧС, авария случилась в 14:50 по местному времени на расстоянии 7 км от Богучана.
Согласно информации правоохранителей, произошло столкновение пассажирской «ГАЗели», большегруза марки Freightliner и «КамАЗа». В соответствии с предварительными сведениями, водитель грузовика столкнулся в микроавтобусом. Итогом этого стало попадание «ГАЗели» на встречную линию движения.
Пострадали в ДТП 6 человек. Все они находились в салоне микроавтобуса. По данным экстренных служб, травмированные люди являются работниками одного из районных предприятий. Согласно информации Минздрава региона, отправить в медучреждение пришлось 4-х человек, а ещё 2 человека были отправлены на амбулаторное лечение. Травмы оценили как средней тяжести.
В целях ликвидации последствий ДТП привлекли 22 человека и 9 единиц спецтехники. На текущем участке ограничено автодвижение. Ведётся работа правоохранителей, определяются все детали аварии.
Согласно информации правоохранителей, произошло столкновение пассажирской «ГАЗели», большегруза марки Freightliner и «КамАЗа». В соответствии с предварительными сведениями, водитель грузовика столкнулся в микроавтобусом. Итогом этого стало попадание «ГАЗели» на встречную линию движения.
Пострадали в ДТП 6 человек. Все они находились в салоне микроавтобуса. По данным экстренных служб, травмированные люди являются работниками одного из районных предприятий. Согласно информации Минздрава региона, отправить в медучреждение пришлось 4-х человек, а ещё 2 человека были отправлены на амбулаторное лечение. Травмы оценили как средней тяжести.
В целях ликвидации последствий ДТП привлекли 22 человека и 9 единиц спецтехники. На текущем участке ограничено автодвижение. Ведётся работа правоохранителей, определяются все детали аварии.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:36