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Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова уличила Юлию Белую в связи с Захаром Саленко

Ведущая скандального телевизионного реалити «Дом-2» Ольга Орлова призвала Юлию Белую к ответу. Она сказала, что она и Захар Саленко скрывают информацию от коллектива телестройки.

Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова уличила Юлию Белую в связи с Захаром Саленко

Юлия Белая смогла расстаться с Евгением Ромашовым, но отметила, что такое решение, ей далось очень сложно. На данный момент она пытается прийти в себя и продолжить жить дальше. Помочь ей участница просит своих коллег по телестройке. По отношению к Евгению у нее правда была больная любовь. Белой было не совсем комфортно в этих отношениях. Она также отметила, что очень благодарна тем людям, которые помогают пережить расставание.

Владислав Кадони, чтобы разрешить эту ситуацию предлагал Юлии Белой, хотя бы на время покинуть проект, чтобы Евгений Ромашов не мелькал у нее постоянно перед глазами. Однако она отказалась.


К ответу Юлию Белую призвала ведущая «Дом-2» Ольга Орлова. Она в присутствии других участников попросила прокомментировать, что их связывает с Захаром Саленко. Ольга Орлова подчеркнула, что не хочет, чтобы кто-то шептался за спинами других участников.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:31

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