В Москве СК начал проверку инцидента с ударившим преподавателя школьником





Согласно предварительным данным, конфликт произошел в среду 15 января на уроке физики, когда ученик напал на школьного учителя. На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые следственные мероприятия. По итогам проверки может утверждаться процессуальное решение.Ранее сообщалось, что на уроке ученик слушал музыку и не реагировал на замечания. Тогда преподаватель дернул за наушники, в результате чего они порвались, а за это школьник ударил обидчика. В итоге сотруднику учебного заведения потребовалась медицинская помощь.